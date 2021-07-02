В США разрешат самостоятельно выбирать гендер в паспорте. Появится третий вариант «X»

В ближайшем будущем в США введут третий гендер «X» в паспортах и право выбирать любой из трех гендеров самостоятельно. Об этом на сайте Госдепа объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее для указания в паспорте пола, не соответствующего занесенному в свидетельство о рождении, требовался специальный сертификат от врача. По словам Блинкена, это нововведение позволит обеспечить свободу и равные права для ЛГБТ-сообщества. Так администрация президента выполнила предвыборное обещание Джо Байдена.

«В соответствии с курсом администрации [Байдена] на восстановление сотрудничества с союзниками и партнерами, [Государственный] департамент предпринимает этот шаг после длительных консультаций с придерживающимися схожих взглядов правительствами, которые внесли схожие изменения», — написал Блинкен.

Госсекретарь не поясняет, о правительствах каких стран идет речь. На данный момент третий гендер существует в паспортах ряда государств, в том числе Австралии, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.

Право выбора между мужским («M») и женским («F») полом появится уже в ближайшее время, однако введение гендера «X» для небинарных персон, интерсекс- и трансгендеров потребует несколько лет.

Правозащитная организация HRW опубликовала на своем сайте статью, в которой поддержала решение Госдепа и объяснила почему. Например, Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует признание перед законом, неприкосновенность частной жизни и защиту от дискриминации. Чтобы полностью уважать эти права, государства не только должны позволять людям переходить с «F» на «M» и наоборот, они также должны предоставить вариант «X». Организация напомнила, что до 1970-х годов в американских паспортах вообще не требовалось указывать пол или гендер.

25 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден назначил спецпосланника по продвижению прав ЛГБТ-сообществ по всему миру. Джессика Стерн займется «жизненно важной» реализацией меморандума о правах ЛГБТ.