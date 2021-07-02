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Мэру Риги запретили въезд в Россию. Во время Чемпионата мира по хоккею он снял российский флаг

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:08

Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию после того, как он снял российский влаг во время Чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поступок Стакиса, который заменил флаг России в центре Риги на флаг с символикой Олимпийского комитета России, она назвала «политическим хулиганством» и «беспрецедентной русофобской выходкой».

«В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам», — заявила Захарова.

В МИДе ранее отмечали, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запретившего использование российского флага на международных соревнованиях до декабря 2022 года, действует только в рамках турниров. Таким образом, как считают в ведомстве, мэр Риги проявил неуважением к государственной символике России.

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