Власти Финляндии: более 40% новых случаев COVID-19 связаны с посещением Евро-2020 в России

Власти Финляндии посоветовали гражданам не ездить в Россию на матчи Евро-2020 из‑за коронавируса. Более 40% новых случаев COVID-19 в стране связаны с посещением Евро-2020 в Петербурге, сообщил финский Минздрав.

С 21 по 27 июня в Финляндии зарегистрировали 947 заболевших коронавирусом — это на 400 человек больше, чем неделей ранее. Из них 386 граждан вернулись в страну после поездки в Петербург, где сборная Финляндии играла против команд России и Бельгии на Евро-2020. Еще 50 человек заразились от этих путешественников.

«Заболеваемость возросла, особенно среди людей в возрасте 20-29 лет. Более трети (35%) случаев, зарегистрированных в период с 21 по 27 июня, были выявлены среди лиц в возрасте 20-29 лет», — отметили в министерстве.

Всего футбольный турнир в России посетили по меньшей мере 4,5 тыс. граждан Финляндии. Обеспокоенность финских властей вызывает не только рост заболеваемости COVID-19, но и распространение в России более заразного штамма «Дельта».