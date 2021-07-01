В сети появился трейлер четвертой части мультфильма «Монстры на каникулах»

В сети появился трейлер четвертой части анимационной франшизы «Монстры на каникулах». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Sony Pictures Animation.

Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» выйдет на экраны 1 октября. Он расскажет о том, как из‑за действий Ван Хельсинга у Дракулы начинают выпадать клыки, у оборотня Уэйна — волосы, Франкенштейн превращается в красавчика, а человек Джонни — в зеленого монстра.

Героям предстоит найти способ вернуться в свое привычное состояние, пока трансформация не стала необратимой. Для этого Дракуле и Джонни придется объединиться и отправиться в путешествие в поисках исцеления.