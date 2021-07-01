В саду Кенсингтонского дворца установили памятник принцессе Диане. Его открыли ее сыновья

В саду Кенсингтонского дворца установили памятник принцессе Диане, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет. В церемонии открытия приняли участие ее сыновья — принц Уильям и принц Гарри. Об этом сообщил Би-би-си.

Браться впервые появились вместе на официальном мероприятии после похорон их дедушки принца Филиппа. На открытии памятника принцессе Диане присутствовали также две ее сестры, брат и члены комитета, отвечавшего за создание монумента.