В саду Кенсингтонского дворца установили памятник принцессе Диане. Его открыли ее сыновья

В саду Кенсингтонского дворца установили памятник принцессе Диане, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет. В церемонии открытия приняли участие ее сыновья — принц Уильям и принц Гарри. Об этом сообщил Би-би-си.
Браться впервые появились вместе на официальном мероприятии после похорон их дедушки принца Филиппа. На открытии памятника принцессе Диане присутствовали также две ее сестры, брат и члены комитета, отвечавшего за создание монумента.
Скульптура изображает принцессу в окружении двух детей — мальчика и девочки. Их фигуры символизируют значимость благотворительной деятельности Дианы, которая часто посещала больницы и активно помогала нуждающимся детям.
Место для памятника выбрано неслучайно. Кенсингтонский дворец был резиденцией принцессы Дианы, в том числе после ее развода с принцем Чарльзом. Замужем за наследником британского престола она была с 1981 по 1996 год. Спустя год принцесса погибла в автокатастрофе.