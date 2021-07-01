Лукашенко разрешил гражданам 73 стран безвизовый въезд в Беларусь для платной вакцинации

С 15 июля граждане 73 стран смогут приезжать в Беларусь без визы для платной вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Желающие привиться от коронавируса должны подать заявку. Безвизовый въезд им будет разрешен на срок до пяти суток. На граждан каких именно стран распространяется это разрешение, не уточняется.

Вакцину будут ставить в 82 медицинских учреждениях Беларуси. Примерная стоимость двух компонентов — 130-150 белорусских рублей (3,7-4,4 тысячи российских рублей).

По словам замглавы белорусского Миндрава Александра Тарасенко, ведомство «получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться „Спутником V“»: «Мы лишь удовлетворяем этот запрос».

В Беларуси делают прививку от COVID-19 российский препаратом «Спутник V» и китайским препаратом Vero Cell. нтервал между первой и второй дозой обоих препаратов должен составлять 21 день. Также в Беларуси одобрена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

1 июля Александр Лукашенко заявил, что производство «Спутника V» в стране налажено. По его словам, Беларусь разливает на своих мощностях более 500 тыс. доз этой вакцины и готова при необходимости передавать препарат для его использования в России.