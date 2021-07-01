Сотрудникам экономического факультета МГУ выплатят премии за вакцинацию

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан приказал выплачивать сотрудникам премии за участие в вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на сайт факультета.

За прививку однокомпонентной вакциной сотрудникам обещают 10 тыс. рублей, за каждую из доз двухкомпонентной вакцины — по 5 тыс. рублей. Премии получат сотрудники, которые прошли вакцинацию до 1 июля и предоставили сертификат о ней.

По словам пресс-секретаря экономического факультета Татьяны Соколовой, систему премий разработали для стимулирования вакцинации. Выплаты будут произведены их собственных средств факультета, заявила Соколова.

«Факультет готов платить из собственных средств за безопасность сотрудников и нормальное функционирования учебного процесса», — пояснила она.

Согласно приказу Аузана, начальник отдела кадром должен получать отчетность о ходе вакцинации сотрудников от руководителей подразделений факультета со 2 июля еженедельно. Ранее отчетность требовалась ежедневно.