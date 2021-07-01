Pinterest запретил рекламу похудения для борьбы с бодишеймингом

Pinterest запретил рекламу, связанную с похудением, ради борьбы с бодишеймингом и защиты психического здоровья пользователей. Об этом сообщается в блоге компании.

С 1 июля в соцсети запрещены посты и изображения, рекламирующее похудение, отзывы о продуктах для похудения, идеализация определенных типов фигур, реклама любых средств, позволяющих сбросить вес после нанесения на кожу, а также ссылки на индексы массы тела.

Принять такое решении компанию подтолкнуло исследование Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения (NEDA). В нем говорилось, что после пандемии наблюдается резкий рост нездоровых привычек в еде и расстройств пищевого поведения среди молодежи.

В Pinterest сообщили, что изменения правил нужны для поддержки людей во всем мире, которые склонны к набору лишнего веса и психологически чувствуют себя не очень комфортно из‑за этого.

«Pinterest — это место, куда люди приходят за вдохновением, чтобы создать жизнь, которую они любят. Это то место, которое принадлежит всем, независимо от формы или размера тела. Мы даем Пиннерам возможность планировать лето без рекламы для похудения в ленте, чтобы они могли сосредоточиться на том, что имеет наибольшее значение», — отметили в компании.

Согласно заявлению Pinterest, после изменения рекламной политики они стала единственной крупной онлайн-платформой, запретившей всю рекламу для похудения.

До этого на Pinterest уже была запрещена реклама таблеток и процедур для похудения, а также публикация изображений или насмешек над типами телосложения.