Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ, Москве пообещали засуху и другие новости дня

Один из основателей НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора. Он станет научным руководителем вуза, сменив на этой должности бывшего министра экономики, 87-летнего Евгения Ясина.

В России выявили 23 543 новых заражений коронавирусом. Москва по-прежнему лидирует по числу заболеваний: за сутки здесь обнаружили 7597 случаев.

Актера и основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова госпитализировали с 87%-ным поражением легких из‑за COVID-19. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Сергей Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса в столице. По словам мэра, врачи рекомендуют делать прививку раз в полгода вне зависимости от наличия и уровня антител.

Умерла Дарья Семенова — девушка с муковисцидозом, которая пикетировала возле здания Минздрава. Она требовала обеспечить лекарствами людей, страдающих от такого же заболевания. Причиной смерти стали осложнения после COVID-19.

В Калининградской области ужесточили антиковидные меры. В частности, детям до 14 лет запретили ходить в магазины, кинотеатры и кафе без взрослых.

Синоптики сообщили, что в Москву и Центральную Россию придет засуха, которая бывает раз в десять лет. Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели месяца.

МОК запретил российским синхронисткам выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио. Члены комитета посчитали, что это изображение является государственным символом.

Суд вновь отклонил просьбу Бритни Спирс о прекращении опеки отца. Решение будет пересмотрено после юридического оформления новых показаний, в которых певица заявила, что ее принуждают работать и принимать литий.

Одной из участниц космической экспедиции Джеффа Безоса станет знаменитая американская летчица, 82-летняя Уэлли Фанк. В 1960-е годы она готовилась к полету в космос, но он так и не состоялся.

Фестиваль Present Perfect перенесли на более поздний срок. Организаторы объясняют решение отсутствием в городе «четкого законодательного регулирования» для проведения массовых мероприятий при нынешней ковидной ситуации.

Новозеландские кинематографисты Тайка Вайтити и Джемейн Клемент снова поработают вместе. Они напишут сценарий необычного ситкома в жанре приключенческой комедии-боевика.

Фестиваль «Архстояние», который пройдет 23–25 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», объявил музыкальную программу. На пяти площадках выступят Mujuice, ансамбль Kymatic, Миша Мищенко, «Синекдоха Монток» и другие.