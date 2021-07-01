В Плесе открылся поп-ап-ресторан IKRA от White Rabbit Family

В Плесе открылся поп-ап-ресторан IKRA. Его запустила ресторанная группа White Rabbit Family во главе с Борисом Зарьковым и бренд-шефом Владимиром Мухиным. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Ресторан разместился в старинном деревянном доме рядом с набережной реки Волги. В нем установили большой стол на 18 персон. В заведении каждый день будут проходить обеды a la carte и ужины, а также чаепития в русском стиле на веранде.