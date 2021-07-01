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В Плесе открылся поп-ап-ресторан IKRA от White Rabbit Family

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:34

В Плесе открылся поп-ап-ресторан IKRA. Его запустила ресторанная группа White Rabbit Family во главе с Борисом Зарьковым и бренд-шефом Владимиром Мухиным. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Ресторан разместился в старинном деревянном доме рядом с набережной реки Волги. В нем установили большой стол на 18 персон. В заведении каждый день будут проходить обеды a la carte и ужины, а также чаепития в русском стиле на веранде.

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Первые дегустационные сеты для IKRA разработала команда Владимира Мухина вместе с историком кулинарии Максимом Марусенковым. Они называются «Бурлаки» и «На даче» и представляют особенности гастрономических традиций Ивановской области.

В сет «Бурлаки» вошла речная рыба, икра, кислая капуста, стерляжья уха, кологривские гуси, черный хлеб и черное льняное масло. Сет «На даче» вдохновили любимые дворянами России и Франции ватрушки с творогом, осетрина, крем-суп прентаньер, паштеты и мороженое из сирени.

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