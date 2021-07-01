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Фестиваль Fields перенесли на следующий год

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:35

Фестиваль Fields перенесли на следующий год. Мероприятие проведут с 4 по 7 августа 2022 года. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы. Они объяснили перенос коронавирусными ограничениями и опасениями, что иностранные участники не смогут приехать в Россию.

На фестивале следующим летом выступят Ross From Friends, Уильям Басински, Sign Libra, Kedr Livanskiy, Станислав Толкачев, Zavet, Ishome, Moa Pillar & Ушко, Bad Zu, «Сольвычегодск», «Бром», «ПТУ» и другие артисты. Полный лайнап объявят позднее.

Событие состоится сразу на нескольких площадках Москвы, в том числе в клубе Mutabor, пространстве Новой Третьяковки и летнем кинотеатре Garage Screen. Все купленные ранее билеты будут действительными на новые даты.

«Год — это большой срок. Но мы постараемся скрасить ваше ожидание приятным бонусом: как только уровень заболеваемости вернется в приемлемое русло, мы объявим мини-фестиваль Fields XS. При предъявлении билета на Fields 2021/2022, вход на мероприятие будет бесплатным», — заявили создатели Fields.

Также организаторы предоставят скидку 50% на посещение фестиваля St. Fields в Петербурге. Он был перенесен с июля на сентябрь. На нем выступят Shackleton, Elektro Guzzi, Wacław Zimpel, Rhys Chatham, COH, Gábor Lázár, Shortparis, Ishome, Bad Zu.

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