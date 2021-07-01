Фестиваль Present Perfect перенесли на более поздние даты из‑за коронавируса

Фестиваль Present Perfect, который должен был пройти в Петербурге с 23 по 25 июля, переносится на более поздний срок из‑за коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фестиваль откладывается «с учетом сложившейся ситуации, а также ввиду отсутствия четкого законодательного регулирования для проведения массовых мероприятий в Петербурге», говорится в сообщении.

Новые даты проведения мероприятия пока не объявлены. Все купленные ранее билеты будут действительны и не потребуют обмена, пообещали организаторы.

Фестиваль Present Perfect организуют Roots United и 2A Production. Нынешнее шоу должно быть посвящено электронной музыке и современному искусству. Среди участников заявлены «СБПЧ», Kito Jempere, Nocow и другие музыканты.