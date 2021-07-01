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Оргкомитет «Тур де Франс» отозвал иск против болельщицы, случайно сбившей велосипедиста

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14

Оргкомитет состязаний по велоспорту «Тур де Франс» отозвал иск против болельщицы, из‑за неосторожности которой упали и получили травмы спортсмены гонки. Об этом сообщил Reuters.

Ранее девушка была арестована французской полицией. Против нее планировалось возбудить дело о причинении вреда здоровью из‑за несоблюдения правил безопасности. Однако в «Тур де Франс» заявили, что «история излишне раздута», и отказались от претензий к болельщице.

«Но мы хотим напомнить всем о правилах безопасности на гонке. Если вы приходите на „Тур“, вам нужно следить за своими детьми и питомцами, а также переходить дорогу осторожно. И прежде всего вы должны уважать гонщиков», — сказал директор велотурнира Кристиан Прюдомм.

Инцидент с массовым падением гонщиков произошел 26 июня, во время первого этапа «Тур де Франс». Зрительница с большим плакатом позировала перед камерами на краю дороги и задела велосипедиста Тони Мартина — он упал и повалил за собой еще 20 других спортсменов.

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