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Власти Москвы введут идентификацию на городских сайтах с помощью биометрии

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:32

Мэрия Москвы планирует ввести на городских порталах биометрическую идентификацию пользователей. Это следует из технического задания к контакту, который 24 июня структура Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы заключила с системным интегратором «ТаскДата», пишет «Коммерсант».

Согласно условиям договора, в информационных системах появятся три новых способа аутентификации: через сервис «СберБизнес ID», по ссылке из электронного письма и с помощью биометрии. Стоимость контракта — 88,7 млн рублей.

Такой способ идентификации планируется использовать для доступа к Единому центру хранения и обработки данных, где хранятся данные с городских камер наблюдения, говорится в материалах к контракту.

В департаменте сообщили, что верификация с помощью биометрических данных может быть интересна тем, кто хочет усилить уровень безопасности своего аккаунта на портале mos.ru. Однако такая верификация не будет обязательной, отметили там.

Биометрию станут использовать для входа в Единый центр хранения и обработки данных для ограниченного круга уполномоченных сотрудников, отметили в мэрии.

В ДИТ добавили, что планируют использовать федеральную Единую биометрическую систему, но, по данным источника «Коммерсанта», мэрия пока не договорилась об условиях с оператором системы компанией «Ростелеком» и допускает использование альтернативной биометрической системы.

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