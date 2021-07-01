В Калининграде детям до 14 лет запретили одним ходить в магазины и кафе. Все из‑за COVID-19

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил детям до 14 лет посещать кафе, кинотеатры, театры, концертные залы, магазины и другие «организации торговли» без сопровождения взрослых. Об этом сообщил «РБК».

Запрет вступил в силу с 1 июля. С этого же дня рестораны и кафе обязали ограничить число мест для посетителей: их должно стать в два раза меньше, причем между столиками необходимо сохранять расстояние в два метра. Это правило не распространяется на заведения, куда пускают только привитых граждан.

Кроме того, в области запретили проводить пешеходные экскурсии для групп более 15 человек. Экскурсионными автобусами разрешено пользоваться при этом только туристам с сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на COVID-19, сделанными в течение трех дней.

С 10 июля власти также намерены сократить количество пассажиров в электричках и пригородных автобусах. По субботам и воскресеньям в такой транспорт будут допускать людей по числу сидячих мест.

А с 15 июля в силу вступит запрет для организаций на командировки непривитых сотрудников. При возвращении из отпусков таких работников обяжут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус.