Полиция вновь направила в суд материалы дела о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя

Административный протокол и другие материалы дела о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя вновь поступили в Зюзинский районный суд Москвы. Это следует из картотеки суда.

Впервые дело против Дудя поступило в суд еще 10 июня, однако на следующий день документ вернули в полицию на доработку. Причины возврата не сообщались. В итоге доработанные материалы поступили на рассмотрение спустя 19 дней.

Дата заседания суда по этому делу пока не назначена.

Полиция возбудила административное дело в отношении Юрия Дудя после проверки интервью. Речь идет о роликах с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

С просьбой провести проверку в МВД обратилась Лига безопасного интернета в начале апреля. Организация усмотрела в ролике пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В лиге считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».