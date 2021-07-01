Лига безопасного интернета попросила замедлить TikTok из‑за пропаганды наркотиков и суицида

Лига безопасного интернета направила Роскомнадзору просьбу проверить TikTok на содержание запрещенного контента. Организация считает, что соцсеть распространяет ролики с пропагандой наркотиков и суицида, а также оскорблением чувств верующих, пишет ТАСС со ссылкой на директора ассоциации Екатерину Мизулину.

В письме к ведомству лига указала более 1000 ссылок с информацией, запрещенной к распространению в России. Из них более 500 содержат рассуждения о самоубийствах, еще около 200 — пропаганду употребления наркотических веществ.

«Лига безопасного интернета обеспокоена ростом детских суицидов, спровоцированных различными публикациями в соцсетях. Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok», — сказала Мизулина.

Директор добавила, что в соцсети очень плохо работает модерация подобного контента. Запрещенный контент быстро распространяется с помощью определенных хештегов, на некоторых роликах, приложенных к обращению, от 500 тыс. до 2 млн просмотров.

Организация просит Роскомнадзор принять меры, ведь соцсеть очень популярна среди детей и подростков. В качестве одной из таких мер Лига безопасного интернета предложила замедление трафика TikTok на территории России.

В начале апреля лига попросила проверить ролики Юрия Дудя. Организация усмотрела в видео на ютьюб-канале журналиста пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

Экспертиза выявила нарушения в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Второго за пропаганду наркотиков в клипах оштрафовали на 100 тыс. рублей.