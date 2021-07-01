Российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио

Синхронисткам из России запретили выступать на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя. Решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) из‑за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы, — произвольная программа „Пауки“, техническая программа „Калинка“. Но произошли некоторые изменения в связи с ограничениями: пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили», — рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Тренер россиянок Татьяна Данченко отреагировала на новость про купальники с юмором и пожелала, чтобы это стало самой большой неприятностью у команды.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил выступать спортсменам из России на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года.

Весной 2021 года МОК разрешил спортсменам использовать музыку Петра Чайковского вместо гимна страны на церемониях награждения. Заменой гимна на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине станет фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.