«Яндекс.Плюс» открыл летнюю площадку для отдыха в Парке Горького

1 июля в Москве открылась «Плюс.Дача» — летнее пространство для развлечений и отдыха от сервиса «Яндекс.Плюс» в Парке Горького. На площадке появится кинотеатр на открытом воздухе, сцена для паблик-токов от популярных артистов, а также небольшой фуд-корт от «Яндекс.Лавки».

Вход на территории «Плюс.Дачи» будет бесплатным для подписчиков «Яндекс.Плюса». Единственное условие — QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Главная идея нового пространства — оффлайн взаимодействие с сервисами компании «Яндекс». Гости смогут посмотреть на большом экране фильмы, отобранные командой «КиноПоиска», послушать концерты артистов «Яндекс.Музыки» или спектакли от спикеров «Яндекс.Практикума», заняться йогой с «Яндекс.Маркетом» или перекусить в кафе от «Яндекс.Лавки». Появится и программа для детей — они смогут смотреть спектакли, участвовать в мастер-классах и слушать познавательные лекции.

За первые две недели в кинотеатре «Плюс.Дачи» покажут:

Финальную серию «Пищеблока»

«Таксиста» Мартина Скорсезе

«Историю рыцаря» Брайана Хелгеленда

«Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта

«Выживут только любовники» Джима Джармуша

«Любовное настроение» Вонг Кар-Вая

«Лето» Кирилла Серебренникова

«Аритмию» Бориса Хлебникова

«Плюс.Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября недалеко от Большого Голицынского пруда в Парке Горького. Расписание мероприятие, карту прохода и другую дополнительную информацию можно найти на сайте.