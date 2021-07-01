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«Яндекс.Плюс» открыл летнюю площадку для отдыха в Парке Горького

Виктория Шанина
Сегодня в 16:34

1 июля в Москве открылась «Плюс.Дача» — летнее пространство для развлечений и отдыха от сервиса «Яндекс.Плюс» в Парке Горького. На площадке появится кинотеатр на открытом воздухе, сцена для паблик-токов от популярных артистов, а также небольшой фуд-корт от «Яндекс.Лавки».

Вход на территории «Плюс.Дачи» будет бесплатным для подписчиков «Яндекс.Плюса». Единственное условие — QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Главная идея нового пространства — оффлайн взаимодействие с сервисами компании «Яндекс». Гости смогут посмотреть на большом экране фильмы, отобранные командой «КиноПоиска», послушать концерты артистов «Яндекс.Музыки» или спектакли от спикеров «Яндекс.Практикума», заняться йогой с «Яндекс.Маркетом» или перекусить в кафе от «Яндекс.Лавки». Появится и программа для детей — они смогут смотреть спектакли, участвовать в мастер-классах и слушать познавательные лекции.

За первые две недели в кинотеатре «Плюс.Дачи» покажут:


  • Финальную серию «Пищеблока»
  • «Таксиста» Мартина Скорсезе
  • «Историю рыцаря» Брайана Хелгеленда
  • «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта
  • «Выживут только любовники» Джима Джармуша
  • «Любовное настроение» Вонг Кар-Вая
  • «Лето» Кирилла Серебренникова
  • «Аритмию» Бориса Хлебникова

«Плюс.Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября недалеко от Большого Голицынского пруда в Парке Горького. Расписание мероприятие, карту прохода и другую дополнительную информацию можно найти на сайте.

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