«Яндекс.Плюс» открыл летнюю площадку для отдыха в Парке Горького

1 июля в Москве открылась «Плюс.Дача» — летнее пространство для развлечений и отдыха от сервиса «Яндекс.Плюс» в Парке Горького. На площадке появится кинотеатр на открытом воздухе, сцена для паблик-токов от популярных артистов, а также небольшой фуд-корт от «Яндекс.Лавки».
Вход на территории «Плюс.Дачи» будет бесплатным для подписчиков «Яндекс.Плюса». Единственное условие — QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста.
Главная идея нового пространства — оффлайн взаимодействие с сервисами компании «Яндекс». Гости смогут посмотреть на большом экране фильмы, отобранные командой «КиноПоиска», послушать концерты артистов «Яндекс.Музыки» или спектакли от спикеров «Яндекс.Практикума», заняться йогой с «Яндекс.Маркетом» или перекусить в кафе от «Яндекс.Лавки». Появится и программа для детей — они смогут смотреть спектакли, участвовать в мастер-классах и слушать познавательные лекции.
За первые две недели в кинотеатре «Плюс.Дачи» покажут:
- Финальную серию «Пищеблока»
- «Таксиста» Мартина Скорсезе
- «Историю рыцаря» Брайана Хелгеленда
- «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта
- «Выживут только любовники» Джима Джармуша
- «Любовное настроение» Вонг Кар-Вая
- «Лето» Кирилла Серебренникова
- «Аритмию» Бориса Хлебникова
«Плюс.Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября недалеко от Большого Голицынского пруда в Парке Горького. Расписание мероприятие, карту прохода и другую дополнительную информацию можно найти на сайте.