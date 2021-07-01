В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами научного центра «Вектор». Больницы приостановили запись на прививку от коронавируса, сообщается на сайте мэра.

В обращении сказано, что в настоящее время «ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины».

28 июня аналогичная ситуация произошла с препаратом «КовиВак». За неделю он закончился дважды и до сих пор не поступил в столичные больницы.

14 октября 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона», а 2 апреля 2021 года препарат начал поступать в медицинские учреждения.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».