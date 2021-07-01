В возрасте 26 лет умерла Дарья Семенова — девушка, которая пикетировала возле здания Министерства здравоохранения с требованием обеспечить людей с муковисцидозом лекарствами. О ее смерти сообщила в фейсбуке руководительница благотворительного фонда «Тепло сердец» Майя Сонина.

По данным «Фонтанки», причиной смерти девушки, болевшей муковисцидозом, стали осложнения от коронавирусной инфекции.

В ноябре 2019 года Семенова вышла на одиночный пикет к стенам Минздрава с плакатом «Хочу жить!» и воздушными шарами. Девушка страдала муковисцидозом — заболеванием, при котором нарушаются функции органов дыхания, а иногда и желудочно-кишечного тракта. Муковисцидоз неизлечим, но жизнь больного могут существенно продлить импортные медикаменты.