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Умерла Дарья Семенова — девушка с муковисцидозом, которая вышла к Минздраву с плакатом «Хочу жить!»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

В возрасте 26 лет умерла Дарья Семенова — девушка, которая пикетировала возле здания Министерства здравоохранения с требованием обеспечить людей с муковисцидозом лекарствами. О ее смерти сообщила в фейсбуке руководительница благотворительного фонда «Тепло сердец» Майя Сонина.

По данным «Фонтанки», причиной смерти девушки, болевшей муковисцидозом, стали осложнения от коронавирусной инфекции.

В ноябре 2019 года Семенова вышла на одиночный пикет к стенам Минздрава с плакатом «Хочу жить!» и воздушными шарами. Девушка страдала муковисцидозом — заболеванием, при котором нарушаются функции органов дыхания, а иногда и желудочно-кишечного тракта. Муковисцидоз неизлечим, но жизнь больного могут существенно продлить импортные медикаменты.

Акция Семеновой была направлена против импортозамещения оригинальных препаратов более дешевыми дженериками, которые не только уступают в качестве, но и имеют побочные эффекты. «Таким, как я, приходится буквально бороться с Минздравом: заполнять бумаги на каждую таблетку, стоять в длинных очередях и годами добиваться получения дорогих лекарств», — рассказывала девушка «Афише Daily».

В 2019 году в Россию прекратились поставки трех антибиотиков, необходимых для людей с муковисцидозом. Это «Колистин», «Фортум» и «Тиенам». Такая ситуация сложилась из‑за политики в области закупок лекарств, когда вместо оригинальных препаратов стали закупать их аналоги. После этого по всей России люди с муковисцидозом и их родители развернули кампанию за возвращение лекарств, в рамках которой проводили и одиночные пикеты.

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