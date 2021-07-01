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В «Художественном» пройдет показ «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

8 июля в большом зале кинотеатра «Художественный» пройдет специальный показ трагикомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» в честь 55-летия фильма. Представит картину директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

По сюжету скромный страховой агент и актер народного театра Юрий Деточкин становится борцом за справедливость. Он угоняет советские машины у состоятельных людей, живущих на преступный доход, а деньги с продажи отправляет в детские дома. Однако для следователя Подберезовикова благие намерения преступника не так важны. Он видит его опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым вором.

Фильм стал первой совместной работой Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского. Режиссер рассказывал, что в основу фильма легла реальная история о Робин Гуде того времени. Однако позже выяснилось, что это была всего лишь городская легенда.

«Почти в каждом кадре и на каждой улице Москвы в фильме вы увидите „Волги“: они в главных ролях, на заднем плане, подрабатывают статистами, выполняют невиданные до того момента трюки в советском кино. <…> „Берегись автомобиля“, как и любой кинофильм, не был бы возможен без этого удивительного городского контекста, исследованием которого как раз занимается наш музей», — рассказала Оксана Бондаренко.

Она добавила, что некоторые модели транспортных средств из фильма будут представлены в постоянной экспозиции в гараже Мельникова в 2023 году.

К показу легендарной киноленты в социальных сетях кинотеатра и музея пройдет совместный конкурс. Участники смогут выиграть билеты в кино или на выставку «Мечта Москвича» в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Начало показа в 19.00. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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