Фестиваль «Архстояние» анонсировал музыкальную программу на 2021 год

Фестиваль «Архстояние», который в этом году пройдет на территории арт-парка «Никола-Ленивец» с 23 по 25 июля, анонсировал масштабную музыкальную программу. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия. В этом году гостей будет ждать четыре музыкальные площадки. На основной сцене «В тени версальского леса» выступят электронщик Mujuice и ансамбль Kymatic со своей интерпретацией академической музыки.

На площадке «Над пропастью в пшенице» заявлены пионер неоклассицизма в России Миша Мищенко, авангардная пианистка и певица Ксения Федорова, композитор и поэт Кирилл Широков, а также исполнитель современной фортепианной музыки Дмитрий Баталов.

На сцене «100 костров» выступит «Синекдоха Монток» с гитарным соло от исполнителя. «Если каждый человек в кемпинге играл бы только для себя, но слышал музыку звенящую от соседнего костра, то во что бы все превратилось?» — пишут о выступлении организаторы мероприятия.

На танцполе «Навстречу рассвету» с DJ-сетом сыграет команда московского музыкального лейбла Leveldva. «Двигаемся в унисон с деревьями под мягкую медитативную электронику. Эта площадка создана для встречи нового дня в лесу», — сказано в анонсе.