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Фестиваль «Архстояние» анонсировал музыкальную программу на 2021 год

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:14

Фестиваль «Архстояние», который в этом году пройдет на территории арт-парка «Никола-Ленивец» с 23 по 25 июля, анонсировал масштабную музыкальную программу. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году гостей будет ждать четыре музыкальные площадки. На основной сцене «В тени версальского леса» выступят электронщик Mujuice и ансамбль Kymatic со своей интерпретацией академической музыки.

На площадке «Над пропастью в пшенице» заявлены пионер неоклассицизма в России Миша Мищенко, авангардная пианистка и певица Ксения Федорова, композитор и поэт Кирилл Широков, а также исполнитель современной фортепианной музыки Дмитрий Баталов.

На сцене «100 костров» выступит «Синекдоха Монток» с гитарным соло от исполнителя. «Если каждый человек в кемпинге играл бы только для себя, но слышал музыку звенящую от соседнего костра, то во что бы все превратилось?» — пишут о выступлении организаторы мероприятия.

На танцполе «Навстречу рассвету» с DJ-сетом сыграет команда московского музыкального лейбла Leveldva. «Двигаемся в унисон с деревьями под мягкую медитативную электронику. Эта площадка создана для встречи нового дня в лесу», — сказано в анонсе.

Помимо музыкальных выступлений, гостей фестиваля ждет специальная образовательная программа, посвященная конфликту между рациональным и иррациональным, логикой и чувствами, знанием и опытом. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов покажет проект «Русское идеальное», а художник Владимир Наседкин «Пьяный забор». В арт-шатре музея АЗ Ирина Корина, Георгий Острецов и Елена Ковылина создадут портреты посетителей, применяя разные техники рисования.

Узнать подробнее и приобрести билет можно на здесь. Сейчас он стоит 4600 рублей, но вскоре ожидается подорожание.

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