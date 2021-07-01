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Семья из Франции, которая случайно нашла картину Фрагонара, продала шедевр за 9,1 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:28

Семья из французского департамента Марна продала картину «Читающий философ» Жана-Оноре Фрагонара за 9,1 млн долларов (примерно 665 млн рублей). Работа ушла с молотка на торгах аукционного дома «Эншер-Шампань», пишет.

Изначально эксперты оценивали шедевр Фрагонара в 1,5 — 2 млн долларов (до 180 млн рублей). Новый владелец, который предложил за работу в пять раз больше денег, своего имени не раскрывает.

Семья департамента Марна обнаружила работу классика живописи XVIII века Жана-Оноре Фрагонара в марте этого года. Картина в стиле рококо висела доме, который семья получила в наследство. Овальный портрет под названием «Читающий философ» пробыл в усадьбе более ста лет.

Первым оценил шедевр эксперт аукционного дома Антуан Пети. Мужчина заметил едва различимую подпись художника на обратной стороне позолоченной рамы и отнес экспертам парижского агентства Turquin. Искусствоведы подтвердили авторство Фрагонара и заявили, что картина была написана в 1768–1770 годах, а затем несколько столетий передавалась из поколения в поколение.

«Несмотря на слои пыли и пожелтевший лак, энергия его картины остается совершенно узнаваемой», — отметил сотрудник Turquin Стефан Пинта, который подтвердил подлинность портрета.

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