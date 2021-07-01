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Спекуляции, фейки и Муся Тотибадзе в роли археолога: тизер выставки от музея «Гараж»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:00

Музей современного искусства «Гараж» выпустил ролик, посвященный выставке «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Главную роль в нем сыграла певица и актриса Муся Тотибадзе.

В далеком будущем посреди песчаной пустыни работает археологическая экспедиция. Когда‑то на этом месте стоял «Гараж», а теперь ученые откапывают уцелевшую подиумную плитку, неоновые вывески, фрагменты искусства, этикетки. Исследовательница вместе со своим виртуальным собеседником строит догадки и пытается воссоздать культурный слой «эпохи коронацена», постепенно переходя на жесты, квантовый язык и речь нечеловеческих существ.

Выставка объединила задумки современных российских художников, которые родились во время первого локдауна. В число экспонатов попало множество прогнозов и сценариев — абсурдных, фантастических и пугающе реалистичных.

В тизере появляются фрагменты работ «Camera Infinita» Бориса Шершенкова, «Конструктор для Дэвида Юма» группы «МишМаш», «Шесть кинетических мелодий для потребного будущего» коллектива «Что делать», «Счеты» Ивана Серого, «Портрет матери» Заура Цугаева, «Москва–Пекин» Андрея Шенталя и другие.

Для создания выставки «Гараж» объявил опен-кол и предложил авторам и творческим коллективам рассмотреть тему спекуляций как одну из форм взаимодействия с реальностью. Команда музея получила более 1000 заявок, из которых отобрала 33 участников.

Выставка открыта до 1 августа 2021 года. Купить билеты можно по ссылке.

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