«Билайн» поможет в разработке браслета AutismCare для детей с аутистическими расстройствами

«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare, предназначенного для мониторинга эмоционального состояния ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба оператора мобильной связи. Реализация проекта осуществляется с помощью передачи информации о степени и характере эмоционального возбуждения ребенка по GSM-каналу на телефон родителей или педагогов. Кроме того, «Билайн» оказывает экспертную поддержку на многих этапах работы. «В рамках своей стратегии устойчивого развития „Билайн“ системно поддерживает проекты, связанные с включением людей в активную, полноценную жизнь социума, независимо от их особенностей, в том числе ограничений в возможностях здоровья и особенностей развития», — сказал вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд. Он также добавил, что при помощи технологий сотового оператора данные с браслета оперативно попадают в центр обработки данных. Там в работу включается алгоритм нейронной сети, который оценивает полученную информацию и вовремя предсказывает паническую атаку, вызванную стрессом.

Устройство измеряет физические параметры состояния ребенка с помощью датчиков кожно-гальванической реакции, которые измеряют проводимость кожи, акселерометра для фиксации движения в трехосевом пространстве и пульсометра. Последний регистрирует вариабельность сердечного ритма, который напрямую говорит об эмоциональном состоянии человека. С помощью анализов биологических и физических изменений браслет оценивает стрессы, которые ребенок с аутизмом испытывает в различных условиях. Разработка проекта проводится в Академпарке Новосибирска при поддержке ученых, специалистов в области реабилитации детей с РАС и родителей, чьим детям диагностировали расстройство. По словам основателя и руководителя проекта AutismCare Сергея Лиджиева, команда экспертов ставит перед собой задачу создать техническое средство слежения за эмоциональным возбуждением и платформу для онлайн-консультаций, где родители и педагоги детей с аутизмом могли бы удаленно получить помощь. «Убежден, что поддержка такого бренда, как „Билайн“, даст мощный импульс развитию ассистивных технологий для людей с ментальными особенностями в России и поможет тем семьям, которые пока не имеют полноценного доступа к программам реабилитации и адаптации детей с РАС», — сказал Лиджиев.