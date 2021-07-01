В Москве началась повторная вакцинация. Врачи рекомендуют делать прививку раз в полгода

1 июля в Москве началась ревакцинация от COVID-19. Об этом в своем блоге объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, многие москвичи, которые делали прививку 5–6 месяцев назад или переболели коронавирусной инфекцией, начали жаловаться на уменьшение уровня антител. В связи с этим врачи рекомендуют делать прививку раз в полгода.

Минздрав разработал порядок ревакцинации, согласно которому она должна проводиться каждый год в обычных условиях. Однако «с учетом напряженной эпидемиологической обстановки» этот срок сокращается вдвое. Кроме того, сделать прививку еще раз «нужно независимо от наличия и уровня антител».

«Не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма „Дельта“, из‑за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз», — написал Сергей Собянин.

До 5 июля сделать повторную прививку можно будет в одном из павильонов «Здоровая Москва», а после — в 12 городских поликлиниках по предварительной записи. Пройти ревакцинацию можно будет любым зарегистрированным в России препаратом. На данный момент в наличии в Москве есть только «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Первую прививку, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, сделали около 23 млн россиян. При населении России в 144 млн человек это порядка 15% граждан.

В Кремле к началу осени планировали привить 60% взрослого населения, однако власти признались, что добиться этого не получится и сроки «будут сдвигаться вправо». К 1 сентября правительство намерено привить как минимум 30–35% взрослых россиян.