Синоптики: в июле Москву и Центральную Россию ждет засуха, которая бывает раз в десять лет

В июле Москву и Центральную Россию ждет засуха, которая бывает раз в девять-десять лет. Об этом изданию РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на северо-западе Центральной России «с неба может вообще не выпасть ни капли дождя», в регионе ожидается не более 20–30% месячной нормы осадков. Тишковец уточнил, что ситуация с засухой в июле за последние 55 лет происходила шесть раз. В 1972 году (выпало 16 миллиметров), 1992-м (23,3 миллиметра), 1997-м (6 миллиметров), 2002-м (23,8 миллиметра), 2010-м (12 миллиметров) и 2014-м (4 миллиметра).

Синоптик добавил, что количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели месяца, а температура будет на 0,5–1 градус выше многолетних значений метеостатистики. Исключением станет середина месяца, когда немного «посвежеет».

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха опять поднимется до 32 градусов.

28 июня в Москве и области прошел суперливень, по данным синоптиков, выпало 70% месячной нормы осадков. Из‑за непогоды в Раменском районе упал башенный кран, в Щелково от удара молнией взорвалась трансформаторная будка, а на улице Правды на припаркованные автомобили упали деревянные перекрытия здания.