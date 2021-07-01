Нико Паркер сыграет дочь Джоэла в сериале по видеоигре The Last of Us

Нико Паркер, дебютировавшая в фильме «Дамбо», присоединится к актерскому составу сериала от HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Она сыграет Сару, дочь главного героя Джоэла, сообщает Deadline.
Сара — единственная и любимая дочка Джоэла. В день начала массового нашествия зомби, она находилась дома с отцом, как в какой‑то момент он исчез. Спустя время мужчина забежал в дом в окровавленной одежде. Оказалось, что сосед сошел с ума и пытается их убить, но Джоэл успел выстрелить в него из револьвера. В это время к дому подъехал дядя Томми, чтобы забрать брата с племянницей и уехать подальше от вируса.
Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепс. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина.
В серила также задействованы Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Бэлла Рамзи («Игра престолов») — Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») — Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») — Томми Миллер.
Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер, сценарист и оператор Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль». Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракманн.