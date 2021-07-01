Нико Паркер сыграет дочь Джоэла в сериале по видеоигре The Last of Us

Сара — единственная и любимая дочка Джоэла. В день начала массового нашествия зомби, она находилась дома с отцом, как в какой‑то момент он исчез. Спустя время мужчина забежал в дом в окровавленной одежде. Оказалось, что сосед сошел с ума и пытается их убить, но Джоэл успел выстрелить в него из револьвера. В это время к дому подъехал дядя Томми, чтобы забрать брата с племянницей и уехать подальше от вируса.

Нико Паркер, дебютировавшая в фильме «Дамбо», присоединится к актерскому составу сериала от HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Она сыграет Сару, дочь главного героя Джоэла, сообщает Deadline.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепс. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина.

В серила также задействованы Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Бэлла Рамзи («Игра престолов») — Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») — Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») — Томми Миллер.

Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер, сценарист и оператор Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль». Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракманн.