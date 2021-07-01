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Тайка Вайтити и Джемейн Клемент разработают новый сериал. Он будет приключенческой комедией

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:16

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити и продюсер Джемейн Клемент разработаю новый сериал в жанре приключенческой комедии-боевика. Об этом Клемент рассказал в интервью для издания Entertainment Weekly.

По словам кинематографиста, он с Вайтити уже начали писать сценарий нового шоу. Клемент называет проект ситкомом, но отмечает, что он будет отличаться от всего, что он делал ранее в ситкомах «Чем мы заняты в тени», «Паранормальный Веллингтон» и «Полет Конкордов».

«Я пока не могу вам многого рассказать, но это весело и захватывающе для меня, поскольку мы собираемся сделать то, что я всегда хотел — ситком с длинными эпизодами», — рассказал Клемент, добавив, что шоу будет смешным, но больше похожим на приключенческий сериал.

Клемент и Вайтити работали вместе ранее, в частности, в первом сезоне сериала «Чем мы заняты в тени». «Я скучал по Тайке во втором сезоне <…> Так что теперь я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — отметил Клемент.

В ближайшее время Вайтити также исполнит роль капитана Черная Борода в комедийном сериале «Наш флаг означает смерть». Кроме того, он спродюсирует фильм «Frybread Face and Me» об индейских подростках из племени навахо.

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