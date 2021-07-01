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Создатель «Викингов» и «Тюдоров» снимет сериал о блокаде Ленинграда

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:23

Создатель сериалов «Викинги» и «Тюдоры» Майкл Херст снимет многосерийную экранизацию книги Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941-1944». Об этом сообщил Deadline.

Херст напишет сценарий сериала о блокаде Ленинграда, продюсером станет Мора Аксельрод. Производством займутся кинокомпании Range Media Partners и Orangery Productions — последняя принадлежит россиянам Светлане и Алексею Кузьмичевым.

«Поскольку подлинный голос людей имеет решающее значение для рассказа реальной истории, одним из важных ресурсов являются дневники, которые вели так многие люди, в особенности женщины, в городе», — рассказал Херст.

Он признался, что большинство главных героев сериала будут женщинами. По словам кинематографиста, такой выбор объясняется не только желанием рассказать о людях, про которых часто забывают в исторических отчетах, но и тем, что в военном Ленинграде оставались жить именно женщины — мужчины же отправились на фронт.

«Многие ленинградские мужчины ушли на войну и погибли в бою, женщины остались. Я думаю, что это совершенно правильно — рассказать историю блокады через женский опыт», — добавил Херст.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и стала причиной массового голода в городе. За время блокады погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

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