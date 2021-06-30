Звезду сериала «Тайны Смолвиля» осудили на три года тюрьмы за организацию секс-культа

Американскую актрису Эллисон Мэк, известную по роли Хлои Салливан в телесериале «Тайны Смолвиля», приговорили к трем годам лишения свободы за участие в организации секс-культа. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Мэк признали виновной в манипуляции женщинами, которых она вовлекала в группировку NXIVM, где они становились сексуальными рабынями для духовного лидера секты Кита Раньера. Ранее актриса признала cвою вину.

Артистке грозил тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения, однако суд смягчил наказание в связи с тем, что Мэк сотрудничала со следствием. На заседании актриса призналась, что ее переполняют «угрызения совести и чувство вины».

«Я сделала выбор, о котором буду вечно сожалеть», — сказала Мэк. На прошлой неделе она также направила письмо в суд, в котором назвала участие в секту «самой большой ошибкой и самым большим сожалением» в своей жизни.

В письме Мэк принесла извинения всем женщинам, которых она привела в NXIVM и «подвергла гнусным и эмоционально оскорбительным действиям извращенного человека». «Я сожалею от всего сердца и глубины моей души», — добавила она в зале суда.

«Сага о NXIVM и история мисс Мэк стали трагедией для всех причастных. Но это не должно стать концом истории для Эллисон Мэк», — заявили адвокаты актрисы, которая начнет отбывать свое наказание в федеральной тюрьме США не позднее 29 сентября 2021 года.

Эллисон Мэк арестовали 21 апреля 2018 года по подозрению в вербовке женщин для использования их в качестве секс-рабынь в компании NXIVM, которая позиционировала себя как организатора тренингов по личностному росту.

Издание The New York Times тогда сообщало, что члены секты внутри NXIVM называли себя «мастерами», а женщин — «рабынями». Они принуждали в «любое время дня и ночи» выполнять их требования, а также выжигали в тазовой области инициалы основателя компании Кита Раньера.