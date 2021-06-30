Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении Билли Портера

Вышел первый тизер современной музыкальной интерпретации классической сказки про Золушку. Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.
В центре сюжета — трудолюбивая девушка с непростой судьбой, которая живет со злыми мачехой и сестрами и мечтает о совсем другой жизни. Воплотить эти стремления в реальность ей помогает фея-крестная.
Золушку в картине сыграла кубино-американская певица Камилла Кабельо. Ее гендерно-нейтральную фею-крестную воплотил Билли Портер, известный по сериалу «Поза». Роль принца досталась британскому актеру Николасу Голицыну, а короля — Пирсу Броснану.
Режиссером и сценаристом мюзикла выступила Кэй Кэннон («Секса не будет», «Студия 30»).
Премьера «Золушки» состоится в сентябре на Amazon Prime Video.