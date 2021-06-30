Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении Билли Портера

Вышел первый тизер современной музыкальной интерпретации классической сказки про Золушку. Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.

В центре сюжета — трудолюбивая девушка с непростой судьбой, которая живет со злыми мачехой и сестрами и мечтает о совсем другой жизни. Воплотить эти стремления в реальность ей помогает фея-крестная.