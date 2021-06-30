В сети появился первый трейлер хоррора «Не дыши-2» со Стивеном Лэнгом в главной роли

В сети появился первый трейлер сиквела хоррора «Не дыши» со Стивеном Лэнгом в главной роли. Ролик опубликовали на ютьюб-канале IGN.

«Не дыши-2» расскажет о дальнейшей жизни слепого старика Нормана Нордстрома, антагониста первого фильма. Сумев остаться на свободе, Нордстром уединяется в отдаленной хижине вместе с девочкой-сиротой. Однажды преступники похищают воспитанницу Нордстрома, и тогда он покидает свой дом, чтобы спасти ее.