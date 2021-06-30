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В сети появился первый трейлер хоррора «Не дыши-2» со Стивеном Лэнгом в главной роли

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

В сети появился первый трейлер сиквела хоррора «Не дыши» со Стивеном Лэнгом в главной роли. Ролик опубликовали на ютьюб-канале IGN.

«Не дыши-2» расскажет о дальнейшей жизни слепого старика Нормана Нордстрома, антагониста первого фильма. Сумев остаться на свободе, Нордстром уединяется в отдаленной хижине вместе с девочкой-сиротой. Однажды преступники похищают воспитанницу Нордстрома, и тогда он покидает свой дом, чтобы спасти ее.

Сиквел станет режиссерским дебютом Родольфо Саягеса, написавшего сценарий «Не дыши-2» вместе с Федерико Альваресом. Продюсерами картины выступили Сэм Рейми и Роберт Таперт.

Оператором фильма стал Педро Луке, а композитором — Роке Баньос, они оба работали над первой частью. Помимо Лэнга, в «Не дыши-2» можно будет увидеть Брендана Секстона III и Мэделин Грейс. Премьера ленты намечена на 13 августа 2021 года.

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