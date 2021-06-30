Фантастическая комедия «В поисках галактики» станет сериалом. Его разработает Саймон Пегг

По мотивам фантастической комедии «В поисках галактики», вышедшей в 1999 году, поставят сериал. Его начал разрабатывать актер и сценарист Саймон Пегг («Аргмагеддец», «Типа крутые легавые»), сообщил TrekMovie.com.

Оригинальная картина была задумана как пародия на франшизу «Звездный путь». Фильм, снятый Дином Паризо, оказался успешным, и в начале 2000-х кинематографисты собирались поставить его продолжение. Но оно так и не вышло на экраны.

В недавнем интервью UK’s Times сценарист и продюсер Джорджия Притчетт («Наследники», «Миранда») рассказала, что планирует создать телевизионный спин-офф «В поисках галактики» в соавторстве с Саймоном Пеггом. О деталях проекта пока ничего не известно.

Ранее в сети появлялась информация, что Amazon намерен привлечь к сериалу по мотивам «В поисках галактики» артистов из оригинального фильма, в том числе Пола Шира. Однако в 2018 году актер сообщил, что проект приостановлен.

В марте 2021 года одна из звезд фильма Сигурни Уивер заявила, что с разработкой сериала возникли сложности после смерти Алана Рикмана, исполнителя роли Доктора Лазаруса, в 2016 году.

Актриса добавила, что проект «о старых древних исследователях галактики» все же увидит свет. «Я думаю, что они, наконец, возрождают его» — сказала Уивер. На данный момент неизвестно, об одном ли проекте говорили Шир, Уивер и Притчетт.