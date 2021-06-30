В Перми мужчину оштрафовали за катание на SUP-борде по затопленной улице

В Перми местный житель решил покататься на SUP-борде по затопленной после дождя улице. Видео заплыва появилось в сети несколько дней назад и привлекло внимание ГИБДД — в результате мужчину оштрафовали. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

По информации издания, пермяка привлекли к административной ответственности из‑за того, что он занимался сапсерфингом (так называется разновидность серфинга с использованием SUP-доски и весла) на проезжей части, прямо между машин.

Вместе со спортсменом оштрафовали и его знакомого — водителя, который помогал перемещать доску по воде. Он прицепил SUP-борд к автомобилю и часть пути вез сапсерфера за собой. На какие суммы оштрафовали пермяков, неизвестно.