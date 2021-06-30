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В Латвии нашли останки самой древней жертвы чумы. Смерть наступила больше 5000 лет назад

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:45

В Латвии ученые нашли останки человека, который мог быть первой жертвы чумы. Об этом сообщает ScienceAlert.

Скелет обнаружили на неолитической стоянке Риннюкалнс у реки Салаца на севере страны. Останки принадлежали мужчине в возрасте от 20 до 30 лет, который умер более 5000 лет назад.

По мнению исследователей, охотника-собирателя каменного века укусил грызун, переносивший штамм вредоносных бактерий Yersinia pestis. Этот патоген вызвал пандемию бубонной чумы, которая вошла в историю как черная смерть. Ее пик пришелся на 1346–1353 годы, за все время от болезни погибли от 30 до 60% населения Европы.

Ученые утверждают, что, в отличие от своих микробных потомков, болезнь, поразившая древнего охотника, распространялась достаточно медленно и не особо активно передавалась. Гены, которые обеспечивали передачу вируса блохами, у этого вида отсутствовали.

Авторы исследования отмечают, что чума вряд ли стала причиной резкого сокращения численности населения в каменном веке. Вероятнее всего, это случилось из‑за изменения климата.

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