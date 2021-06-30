Летающая машина AirCar совершила удачный тестовый полет между городами

Гибридный автомобиль-самолет оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе. По словам профессора Кляйна, он способен преодолевать расстояние в тысячу километров на высоте 2500 метров со скоростью 170 километров в час.

Трансформация из машины в самолет происходит всего за 2 минуты и 15 секунд. Перед стартом сбоку выдвигаются крылья, а спойлер превращается в хвост воздушного судна.

На разработку и создание летающего автомобиля ушло около двух лет и чуть меньше двух миллионов евро. Компания-разработчик Klein Vision планирует занять часть мирового рынка мелких частных самолетов и воздушных такси. По подсчетам представителей организации, спрос только в США может составить до 40 тыс. аппаратов в год.

Большинство стран уже давно занялись разработкой летающих такси. Например, авиакомпания United Airlines планирует получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации США и запустить старт производства аэротакси в 2023 году. Начать курсировать в американских аэропортах они могут уже в течение пяти лет.

В России аэротакси от компании «Ховер» могут появиться уже в 2025 году. Первое время они будут летать над промзонами, реками, каналами и путепроводами. Безопасные маршруты нужны будут до тех пор, пока люди не привыкнут к новому виду транспорта.

Еще раньше запуск летающих такси может состояться в Европе. В Британии выход на рынок запланирован на 2024 год, в Японии дроны должны появиться к 2023 году, а в Испании — к 2022-му.