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Летающая машина AirCar совершила удачный тестовый полет между городами

Виктория Шанина
Сегодня в 17:12

Летающая машина AirCar совершила испытательный 35-минутный перелет между аэропортами Нитры и Братиславы (Словакия). За рулем сидел создатель прототипа Стефан Кляйн, пишет Би-би-си.

Гибридный автомобиль-самолет оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе. По словам профессора Кляйна, он способен преодолевать расстояние в тысячу километров на высоте 2500 метров со скоростью 170 километров в час.

Трансформация из машины в самолет происходит всего за 2 минуты и 15 секунд. Перед стартом сбоку выдвигаются крылья, а спойлер превращается в хвост воздушного судна.

На разработку и создание летающего автомобиля ушло около двух лет и чуть меньше двух миллионов евро. Компания-разработчик Klein Vision планирует занять часть мирового рынка мелких частных самолетов и воздушных такси. По подсчетам представителей организации, спрос только в США может составить до 40 тыс. аппаратов в год.

Большинство стран уже давно занялись разработкой летающих такси. Например, авиакомпания United Airlines планирует получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации США и запустить старт производства аэротакси в 2023 году. Начать курсировать в американских аэропортах они могут уже в течение пяти лет.

В России аэротакси от компании «Ховер» могут появиться уже в 2025 году. Первое время они будут летать над промзонами, реками, каналами и путепроводами. Безопасные маршруты нужны будут до тех пор, пока люди не привыкнут к новому виду транспорта.

Еще раньше запуск летающих такси может состояться в Европе. В Британии выход на рынок запланирован на 2024 год, в Японии дроны должны появиться к 2023 году, а в Испании — к 2022-му.

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