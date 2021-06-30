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Власти Норвегии приняли закон, обязывающий блогеров помечать отретушированные фотографии

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:39

В Норвегии приняли поправки к законопроекту о маркетинге, обязывающие инфлюэнсеров маркировать ретушированные фотографии в рекламных постах. Так власти пытаются бороться с нереалистичными стандартами красоты.

За поправки проголосовали 72 члена парламента против 15. Дату вступления закона в силу определит король Норвегии.

Согласно новому законопроекту реклама, в которой формы, размер или кожа изменены, нуждается в специальной маркировке. Манипуляции с телом включают в себя увеличенные губы и мышцы, а также суженную талию. Пока неясно, попадает ли под новые правила изменение освещения или насыщенности фотографии. Специальные пометки разработает Министерство по делам детей и семьи.

Поправки в том числе распространяются на блогеров и инфлюэнсеров, которые «получают оплату или другую выгоду» за публикации отретушированных фото в фейсбуке, инстаграме, снепчате, тиктоке и твиттере. Нарушения будут караться штрафом, а в некоторых случаях тюремным заключением.

Правительство приняло решение о новом законе на фоне kroppspress («давления стандартов красоты»). Министерство ссылается на исследования, которые показывают, что новые стандарты красоты способствуют снижению самооценки у молодежи.

«Мы надеемся, что эта мера внесет полезный и значительный вклад в сдерживание негативного воздействия такой рекламы, особенно на детей и молодежь», — сказали в правительстве.

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