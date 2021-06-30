Роскомнадзор потребовал запретить телеграм-бота «Глаз Бога» с личными данными россиян

Роскомнадзор направил в Таганский суд Москвы иск в отношении основателя телеграм-бота «Глаз Бога» Евгения Антипова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление ведомства.

Благодаря «Глазу Бога» любой желающий может найти информацию практически о любом интересующем его человеке. Истец уверен, что таким образом владельцы бота нарушают права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия». Роскомнадзор потребовал признать деятельность сервиса незаконной.

Представитель бота Сергей Каленик заявил, что юристы «Глаза Бога» считают иск необоснованным. Кроме того, РКН «не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия».

Суд рассмотрит иск 1 июля. Если мнение Роскомнадзора подтвердится, бот будет заблокирован операторами сотовой связи, а его администраторы должны будут выплатить штраф от 60 до 100 тыс. рублей за незаконную обработку персональных данных. В случае если суд установит нарушение неприкосновенности частной жизни, создателям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Каленик отметил, что, даже если РКН добьется запрета «Глаза Бога», команда площадки найдет альтернативные решения для поиска данных «строго в рамках требований государственных органов».

Евгений Антипов создал «Глаз Бога» в 2020 году. Бот использует для поиска данных как открытые источники, так и базы, которые утекли в интернет нелегально.

Роскомнадзор требовал от Telegram заблокировать площадку еще в марте. Соцсеть выполнила просьбу ведомства, однако команда «Глаза Бога» сделала копии сервиса и вернулась к работе спустя неделю. Тогда же администраторы уверили пользователей, что бот стал искать информацию законными путями.