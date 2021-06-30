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Минтранс США хочет запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Виктория Шанина
Сегодня в 10:55

Министерство транспорта США подписало приказ, предлагающий прекратить продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Обсуждение вопроса продлится до 1 июля, затем правительство планирует запретить полеты в белорусские города. Ограничение коснется даже рейсов с пересадками, которые выполняют несколько авиакомпаний.

Однако власти оставят за собой право разрешать авиаперевозки в исключительных случаях, которые отвечают национальным интересам США. Под эту категорию, в том числе, попадают гуманитарные перелеты и рейсы, от которых зависит национальная безопасность.

Минтранс отмечает, что такое решение было принято «в свете переадресации рейса Ryanair 4978». 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту лайнера Ryanair находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму, ему грозит длительное тюремное заключение.

Саммит ЕС в ответ на принудительную посадку самолета и задержание Протасевича запретил белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовали не летать над территорией Беларуси. Лидеры ЕС призвали освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, а также анонсировали новые санкции против белорусских чиновников и компаний.

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