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The Weeknd снимется в новом проекте Сэма Левинсона — сериале «Идол»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:50

Музыкант The Weeknd выступит сценаристом и исполнителем одной из центральных ролей в сериале «Идол». Шоу также займется автор «Эйфории» Сэм Левинсон. Об этом сообщил Deadline.

Сериал выйдет на телеканале HBO. Его разработкой, помимо Левинскона, займутся Тесфайе и Реза Фахим, ранее сотрудничавшие с The Weeknd. Проект расскажет о поп-певице, у которой начинается роман с лидером тайного культа, владеющим клубом в Лос-Анджелесе.

Шоураннером и сценаристом шоу станет Джозеф Эпштейн. Среди исполнительных продюсеров «Идола» будут Эшли Левинсон, Кевин Турен, Аарон Л. Гилберт, Мэри Лоус и ЛаМар Тейлор.

Ранее создатели «Эйфории» представили тизер нового сезона сериала. В коротком видео Ру (Зендая) и Джулс (Хантер Шафер) встречаются в школьном коридоре — и не могут отвести взгляд друг от друга.

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