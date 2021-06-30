В сети появился трейлер боевика «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл

В сети появился трейлер боевика «Красотка на взводе» («Jolt»), главную роль в котором исполнила Кейт Бекинсейл. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Amazon Prime Video.

Фильм рассказывает о женщине по имени Линди, которая может контролировать свой смертельно опасный темперамент только с помощью уникальной шоковой терапии. Когда любовника героини убивают, она решается отомстить.