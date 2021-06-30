В сети появился трейлер боевика «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл

В сети появился трейлер боевика «Красотка на взводе» («Jolt»), главную роль в котором исполнила Кейт Бекинсейл. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Amazon Prime Video.
Фильм рассказывает о женщине по имени Линди, которая может контролировать свой смертельно опасный темперамент только с помощью уникальной шоковой терапии. Когда любовника героини убивают, она решается отомстить.
В картине снялись Бобби Каннавейл («Человек-муравей и Оса»), Джей Кортни («Отряд самоубийц»), Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона»), Дэвид Брэдли («Доктор Кто»), Ори Пфеффер, Сьюзан Сарандон («Тельма и Луиза») и Стэнли Туччи («Милые кости»).
Ленту поставила режиссер Таня Вексер по сценарию Скотта Ваши. Боевик выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 23 июля.