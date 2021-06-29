410 млн человек могут стать климатическими беженцами к концу века из‑за повышения уровня моря

410 млн человек могут стать климатическими беженцами к концу XXI века из‑за повышения уровня моря. Об этом заявили голландские ученые Рональд Верниммен и Алеша Хойер в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

Они выяснили, что в мире уже сегодня 1,05 млн квадратных километров земель, на которых живут 267 млн человек, рискуют быть затопленными — они находятся не более чем на два метра выше уровня моря. К 2100 году таких территорий будет уже 1,46 млн квадратных километров, большинство их них — в тропической зоне Азии.

Межправительственная группа по изменению климата прогнозирует, что уровень моря повысится на 80 см. Пока неизвестно, случится ли это уже в XXI веке или процесс займет больше времени. Однако, судя по данным спутника ICESat-2 LiDAR об изменении высоты прибрежных зон, климатический кризис вынудит людей массово переселяться, считают Хойер и Верниммен.

Голландские специалисты предполагают, что особенно катастрофичным изменение климата может стать для жителей Бангладеша. В данный момент в зоне риска находится 16% территории страны и 18,1 млн человек. Дельта Ганга уже затапливается ежегодно на 20-60%.