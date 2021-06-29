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McDonald’s и Burger King собираются выдавать премии сотрудникам, прошедшим вакцинацию от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:42

Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и Burger King планируют выдавать премии сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил «Коммерсант».

Работники McDonald’s в Москве, Петербурге, Владивостоке, Мурманске, Хабаровске, а также Московской и Ленинградской областях получат премии в 5 тыс. рублей, жители других регионов — в 3 тыс. рублей. Деньги выплатят в том числе новым сотрудникам, если они придут в компанию до 1 августа.

Сделать первую прививку от COVID-19 необходимо до 7 июля, вторую — до 7 августа. Пройти вакцинацию можно будет в течение рабочего дня — для этого McDonald’s предоставит сотрудникам четыре часа оплачиваемого времени.

Персонал Burger King также ждут премии в случае, если они получат дозу вакцины до 14 июля. Каким будет размер премий, не сообщается. Однако известно, что сеть разыграет 500 тыс. рублей среди привитых сотрудников, а также другие призы.

«Данные меры направлены на выполнение региональных указов о достижении нужного процента вакцинированных сотрудников», — пояснили в Burger King.

В более чем 20 регионах, в том числе в Москве, власти ввели обязательную вакцинацию для работников сфер торговли, услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ. Компании обязали привлечь к вакцинации не менее 60% сотрудников.

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