Во Франции однополым женским парам разрешили делать ЭКО

Нижняя палата парламента Франции приняла закон о биоэтике, который впервые позволит одиноким женщинам и лесбиянкам получить доступ к ЭКО. Он был одобрен Национальным собранием с результатом в 326 голосов против 115. Об этом сообщает The Guardian.

Во Франции лечение бесплодия проводится бесплатно, но раньше оно не включало в себя искусственное и экстракорпоральное оплодотворение для одиноких женщин и однополых пар. Чтобы сделать ЭКО с использованием донорской спермы, француженкам приходилось выезжать за границу.

Новый закон расширит доступ к таким методам лечения бесплодия. Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что власти уже подготовили подзаконные акты, «которые позволят обеспечить то, что первые такие дети (рожденные посредством ЭКО — Прим. ред.) будут зачаты до конца нынешнего года».

Также закон о биоэтике отменит существовавшую ранее анонимность в отношении спермы и гамет. Теперь новорожденные смогут узнать, кто является их биологическими родителями.

Закон коснулся и усыновления детей, рожденных вне страны с помощью суррогатного материнства по заказу французских граждан. Пары должны будут усыновить детей в трехлетний срок со дня рождения. Суррогатное материнство во Франции до сих пор запрещено.

Законопроект находился на рассмотрении около двух лет. Консервативное большинство в Сенате неоднократно отвергало его, но последнее слово оставалось за нижней палатой парламента. Там партия президента Франции Эмануэля Макрона имеет большинство.

Макрон во время президентской кампании 2017 года обещал, что продвинет закон по биоэтике в парламенте. Тогда это помогло ему получить дополнительные голоса на выборах. Правозащитные ЛГБТК-группы настаивали на этой мере после того, как Франция легализовала однополые браки в 2013 году.