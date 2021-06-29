Мексиканский суд разрешил употребление марихуаны для отдыха

Верховный суд Мексики разрешил употребление марихуаны совершеннолетним для отдыха с одним но — курение в общественных местах и в присутствии детей запрещено. Об этом сообщает Би-би-си.

В постановлении суда сказано, что взрослые могут получить разрешение на ношение травы до 28 граммов и на выращивание до восьми кустов для личного пользования. О коммерческом использовании не упоминалось.

«Сегодня исторический день для свобод», — сказал председатель Верховного суда Артуро Залдивар.

Однако независимая организация Mexico United Against Crime заявила, что это решение «не легализует деятельность, необходимую для употребления», например, хранение и транспортировку. «Они не осмеливаются идти дальше», — сказал активист Хорхе Эрнандес Тинахеро. Он также добавил, что граждане по-прежнему сталкиваются с юридическими препятствиями для хранения марихуаны.

Употребление каннабиса в медицинских целях было декриминализировано в Мексике с июня 2017 года. Решение о легализации в рекреационных целях приняли, чтобы сдержать насилие, связанное с незаконной торговлей наркотиками. Оно ежегодно уносит тысячи жизней в стране. Более 300 тыс. человек были убиты после того, как правительство направило армию для борьбы с наркокартелями в 2006 году.