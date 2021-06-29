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Ученые впервые вырастили из стволовых клеток эмбрион мыши с бьющимся сердцем

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

Группа биологов и генетиков из Университета Вирджинии и Чжэцзянского университета впервые сумела вырастить в пробирке из стволовых клеток эмбрион мыши с бьющимся сердцем. Об этом рассказало издание Nature Communications.

Специалистам наконец удалось добиться, чтобы в пробирке развивалась нервная система и образовывалась нервная трубка. Созданный учеными эмбрион последовательно повторяет этапы развития организма, благодаря этому в нем появляются разные виды ткани, свойственные мыши.

«Этот эмбрион необычен: он был сделан в лаборатории из эмбриональных стволовых клеток мыши и представляет собой самую сложную модель млекопитающего, когда‑либо созданную in vitro, в пробирке», — рассказали ученые.

Они пытались создать эмбрион из стволовых клеток не один раз. Однако предыдущие эксперименты заканчивались неудачно: мыши развивались неправильно. У нынешнего животного процесс роста идет благополучно, у эмбриона уже бьется сердце, присутствует нотохорд и начинает формироваться пищеварительный тракт.

Специалисты надеются, что их работа в дальнейшем поможет решить проблему нехватки органов для трансплантации. Предполагается, что в будущем их смогут выращивать из стволовых клеток в пробирках со всеми необходимыми тканями и сосудами.

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