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Обыски у «Проекта», Джон Литгоу в продолжении «Декстера» и другие новости дня 21:05 Дайджест
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Дайджест

Обыски у «Проекта», Джон Литгоу в продолжении «Декстера» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:05

В России выявили 20 616 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 652 заболевших — это максимум с начала пандемии. Суточный прирост заболевших в Москве снизился — с 7246 до 6209 человек.

Мошенники начали продавать фейковые QR-коды с привязкой к сайтам-клонам «Госуслуг». А в Госдуме заявили, что изготовителям поддельных сертификатов о вакцинации грозит до трех лет лишения свободы, покупателям — до двух.

Из‑за фото мужчины с ружьем на фоне более 170 убитых гусей возбудили уголовное дело. Департамент природных ресурсов и экологии оценил ущерб в более 700 тыс. рублей. СК не называет фамилию человека на снимке, но им может быть магаданский депутат Александр Крамаренко.

Полиция явилась с обысками к главреду «Проекта» Роману Баданину и его коллеге Марии Жолобовой. Накануне издание анонсировало выход расследования про главу МВД.

Бывшего директора ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова объявили в международный розыск. Он не исполнил решения суда.

Властям Мурманской области удалось вернуть в поселок Териберка муляж скелета кита, знакомый по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Декорацию установили на побережье Балтийского моря.

С 22 июля по 22 августа на территории «Севкабель-порта» пройдет выставка «Новая кожа: миф технологического тела». На ней покажут уменьшенные работы победителей конкурса Nova Art 8.

В Греции полиция нашла украденные полотна Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Их похитили в 2012 году из Национальной галереи в Афинах. Злоумышленник планировал продать картины на черном рынке, но не смог вывезти их за границу.

Сегодня в продажу поступила ограниченная международная серия ремешков для Apple Watch. В дизайне коллекции использовались флаги 22 стран, включая Россию.

Актер Джон Литгоу вновь сыграет маньяка Артура Троицу Митчелла в продолжении «Декстера», а Дуэйн Джонсон снимется в новом боевике «Red One» от Amazon Studios.

Фантастический сериал по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения» продлили на второй сезон. «Мы снова в Сохо, разгадываем тайну, которая начинается с неизвестного ангела, блуждающего по кварталу, без памяти», — сказал писатель Нил Гейман.

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