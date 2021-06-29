«Они все такие страшные»: писатель Сергей Лукьяненко высказался против феминисток

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный как автор «Ночного дозора», высказался против феминисток в комментариях к художественному проекту спецкора издания «Холод» Виктории Ли. Об этом сообщила главред «Холода» Таисия Бекбулатова.

По словам Бекбулатовой, по итогам обучения в Высшей школе экономики Ли представила выпускную работу в технике «сухая игла», посвященную бытовым предметам, которыми в России пытают людей. О своем дипломном проекте девушка рассказала в фейсбуке.

«Это вещи, доступные любому человеку. Какие‑то из них могут быть и в вашем доме. Более того все предметы для проекта я одолжила у друзей, что‑то пришлось купить самой, чтобы рисовать с натуры. А в исправительной системе и правоохранительных органах их используют не в мирных целях — чтобы выбить признательные показания или «опустить», — пояснила Ли.

В комментариях к посту журналистка столкнулась с расизмом и оскорблениями на почве феминизма, к которым, как утверждает Бекбулатова, присоединился Лукьяненко. «Традиционный горький вопрос — почему они все такие страшные, со следами вырождения», — написал он.

На момент публикации этого текста комментарий Лукьяненко был удален, однако на странице Бекбулатовой можно найти скриншот. Согласно ему, позицию писателя поддержали более 35 других пользователей, очевидно, не согласных с феминистской позицией Виктории Ли.

Бекбулатова отметила, что негативные комментарии на странице Ли начали появляться после перепоста некоего «левого мужика», упомянувшего, что автор художественного проекта — феминистка. В них мужчины критиковали работу Ли, советовали ей «найти мужика» и уезжать в Корею.

«Хотелось бы спросить писателя Лукьяненко, в какой момент содержимое его головы стало таким страшным и приобрело следы вырождения, но боюсь, ответа мы не узнаем. Поэтому лучше повешу тут это фото, на нем наша замечательная Вика. А Россия будет когда‑нибудь свободной от женоненавистничества и ксенофобии. Но нескоро», — добавила Бекбулатова.